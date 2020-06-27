شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: هذا ما يحدث في جسمك عند الإقلاع عن التدخين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نصحت وزارة الصحة، بالإقلاع عن التدخين، حيث أكدت أن المدخنين أكثر عرضة لمخاطر كورونا مقاربنة بغيرهم من غير المتدخنين.

ونشرت الصحة، إنفوجرافيك توعوي أوضحت من خلاله ماذا يحدث في جسم المدخن بعد الإقلاع عن التدخين كما يلي:

أولا: بعد 20 دقيقة يرتفع معدل ضربات القلب، وينخفض ضغط الدم

ثانيا: بعد 12 ساعة، ينخفض مستوى أول أكسيد الكربون في مجرى الدم إلى طبيعته

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ثانيا: بعد 2-12 أسبوع تتحسن الدورة الدموية، وتزيد وظائف الرئة

ثالثا: بعد 1-9 أشهر يقل السعال وضيق التنفس

وتابعت وزارة الصحة بقولها إن هذا هو الوقت المناسب للإقلاع عن التدخين لكي لا تكون من الفئات الأكثر تأثرا بمضاعفات فيروس كورونا.

كما نصحت وزارة الصحة بحجز موعد الآن في عيادات مكافحة التدخين عبر تطبيق موعد.