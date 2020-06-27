- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: هذا ما يحدث في جسمك عند الإقلاع عن التدخين والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نصحت وزارة الصحة، بالإقلاع عن التدخين، حيث أكدت أن المدخنين أكثر عرضة لمخاطر كورونا مقاربنة بغيرهم من غير المتدخنين.
ونشرت الصحة، إنفوجرافيك توعوي أوضحت من خلاله ماذا يحدث في جسم المدخن بعد الإقلاع عن التدخين كما يلي:
أولا: بعد 20 دقيقة يرتفع معدل ضربات القلب، وينخفض ضغط الدم
ثانيا: بعد 12 ساعة، ينخفض مستوى أول أكسيد الكربون في مجرى الدم إلى طبيعته
ثانيا: بعد 2-12 أسبوع تتحسن الدورة الدموية، وتزيد وظائف الرئة
ثالثا: بعد 1-9 أشهر يقل السعال وضيق التنفس
وتابعت وزارة الصحة بقولها إن هذا هو الوقت المناسب للإقلاع عن التدخين لكي لا تكون من الفئات الأكثر تأثرا بمضاعفات فيروس كورونا.
كما نصحت وزارة الصحة بحجز موعد الآن في عيادات مكافحة التدخين عبر تطبيق موعد.
كانت هذه تفاصيل خبر «الصحة»: هذا ما يحدث في جسمك عند الإقلاع عن التدخين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.