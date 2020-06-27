شكرا لقرائتكم خبر عن «الجوازات» توضح إمكانية تجديد «هوية مقيم» حال انتهاء جواز سفر أحد مرافقيه والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضحت الإدارة العامة للجوازات أن انتهاء صلاحية جواز سفر أحد أفراد الأسرة لا يمنع من تجديد “هوية مقيم” الخاصة بـ “رب الأسرة”. جاء ذلك في ردها على استفسار عبر حسابها على موقع “تويتر” عن إمكانية تجديد الإقامة بعد دفع جميع الرسوم ولكن جواز سفر الزوجة منتهي الصلاحية.

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