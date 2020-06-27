نعود بحذر.. تعليمات مهمة من «الصحة» للوقاية من عدوى كورونا (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
شددت وزارة الصحة، على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.
ونصحت وزارة الصحة، في مقطع فيديو توعوي نشرته عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، “بارتداء الكمامة دائما، وتجنب الازدحام، والابتعاد عن الأماكن الضيقة والمغلقة”.
كما أكدت الوزارة على أهمية الالتزام بمسافة التباعد بينك وبين الآخرين لمسافة مترين تقريبا، وتنظيف الأسطح وتجنب الإفطار الجماعي.
أما في الاجتماعات العائلية فينصح بتجنب المصافحة والالتزام بالتباعد، كذلك أكدت وزارة الصحة على أهمية تعقيم وغسل اليدين دائما.
يذكر أن وزارة الصحة، أعلنت اليوم السبت، تسجيل 3927 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد 19)، وأشارت إلى أن حالات التعافي بلغت 1657 حالة، فيما أعلنت عن 37 وفاة جديدة.
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