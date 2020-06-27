اشتعال المنافسة الانتخابية.. الشريف يترشح لرئاسة اتحاد السباحة

أعلن الدكتور أحمد الشريف ،الأمين العام السابق لمجلس دبي الرياضي ترشحه لرئاسة اتحاد السباحة و الغطس وكرة الماء، للدورة الإدارية المقبلة ( 2020 -2024 )،مؤكدا أن هدفه خدمة السباحة والألعاب المائية الإماراتية بوجه عام وتعزيز جهود أسرة السباحة للحفاظ على المكتسبات التي تحققت في الفترة الماضية على كل المستويات.

وأضاف الشريف:" الرهان في برنامجي الانتخابي على أسرة السباحة التي تزخر بكوادر وطنية شابة لديها من التأهيل ما يمكنها من دفع وتعزيز كل البرامج التي سنعتمدها في مواصلة تحقيق الإنجازات على الصعد الفنية والإدارية من أجل التنافس على الألقاب الأولمبية والعالمية بهدف حصد الإنجازات للدولة بما يليق بمكانتها وتطورها الهائل في كل مجالات الحياة،عن برنامجه الانتخابي قال:" سيتم الإعلان عن البرنامج وأهدافه وآلياته ومبادراته في مؤتمر صحافي سنعقده في وقت لاحق".

وبإعلان الشريف ترشحه لمنصب الرئاسة يشتعل سباق انتخابات السباحة مبكراً،ليشكل حالة إيجابية تضاف للعملية الديمقراطية من خلال التنافس بهدف خدمة الرياضة الإماراتية والمساهمة في دفع عجلة التطور .