«اجتماعية الوطني» تواصل مناقشة مشروع قانون جمع التبرعات

واصلت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماع عقدته عن بعد، برئاسة ضرار حميد بالهول الفلاسي رئيس اللجنة، مناقشة «مشروع قانون اتحادي في شأن جمع التبرعات»، الذي يتكون من (34) مادة، ويهدف إلى توحيد الجهود بين الجهات الاتحادية والمحلية، والتنسيق بينها من خلال قانون ينظم جمع التبرعات.

وقال ضرار حميد بالهول الفلاسي: إن اللجنة تواصل مناقشة بنود مشروع القانون باستفاضة لأهميته في تنظيم جمع التبرعات في الدولة، كما تدارست اللجنة نتائج اجتماعاتها مع الجهات المعنية، وخاصة وزارة تنمية المجتمع، للخروج بقانون يلبي احتياجات المجتمع، وخاصة بعد انتشار جمع التبرعات من دون ضابط عبر وسائل الاتصال وقنوات التواصل الاجتماعي، ودون الالتزام بالمتطلبات والضوابط المعمول بها، وفقاً للتشريعات السارية في الدولة.

وأكد أن الحكومة ارتأت اقتراح هذا المشروع لحماية أموال المتبرعين، والتأكد من أن المال يوظف بالشكل الصحيح، ويحقق الغاية المرجوة منه، ويوفر بيئة آمنة للعطاء.