دعم الأطقم الصحية برسوم مستوحاة من الحجر المنزلي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، وضمن حملتها الرقمية #لنبدع_معاً، عن شراكتها مع CreateNations، تحت رعاية شركة «بريستيج تريدينج» Briar Prestidge Trading LLC. وتماشياً مع الحملة التي سعت «دبي للثقافة» من خلالها إلى تشجيع كل أفراد المجتمع على تقديم نتاجات إبداعية، كلٌّ في مجاله، واستقطبت أكثر من 1500 مشاركة من الفنانين الإماراتيين والمقيمين، صمم مجموعة من الفنانين المشاركين في حملة #CreateNations رسوماً مستوحاة من الحجر المنزلي؛ لطباعتها على قمصان تباع مع مجموعة من أقلام التلوين والدهانات الخالية من السموم، متيحين لكل من يشتريها تلوينها، كلٌّ على حسب ذوقه.

وتُقدَّم عوائد المجموعة الأولى من هذه المبادرة لشراء معدات الحماية الشخصية PPE للأطقم الصحية التي تواجه «كورونا» عبر الهلال الأحمر الإماراتي، وذلك بموافقة من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي.

وتتمثل فرادة المشروع في كونه يشكّل مزيجاً مبتكراً من الفن والموضة؛ إذ يوفر للناس فرصة الإبداع والابتكار، وبفضل الشراكة الجديدة مع «دبي للثقافة»، يتيح أمام الفنانين من مجتمع الإمارات فرصة تحويل فنهم إلى موضة، والمساهمة من خلاله في تعزيز مستوى الوعي، ومساعدة القضايا الأكثر إلحاحاً في المجتمع.

وقالت شيماء راشد السويدي، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في «دبي للثقافة»: «من خلال هذا التعاون، نسعى إلى دعم المبادرات الإبداعية والمبتكرة، وتزويدها بمنصة على المستوى الوطني؛ لتسهيل تفاعلها مع المجتمع. ونطمح من خلال هذه الشراكة إلى بثّ رسالة إيجابية وحب متجدد للثقافة لدى جميع شرائح المجتمع».

و قال براير بريستيج، مؤسس CreatNations والرئيس التنفيذي لمجموعة «بريستيج»: «تُعتبر الشراكة بين CreatNations و «دبي للثقافة» مشجعة لعدة أسباب؛ إذ انطلقت حملة CreateNations بأجندة بسيطة مفادها «قم بواجبك لمساعدة الآخرين»، وتلقّت مجموعتنا الأولى التي جاءت تحت عنوان «الحجر الصحي» الثناء على التصاميم والذكريات الممتعة التي شكّلتها خلال فترة الإغلاق، وستوجه العائدات لشراء معدات الوقاية الشخصية للعاملين في خطوط الدفاع الأمامية لمكافحة انتشار المرض، تقديراً لجهودهم وتضحياتهم في سبيل سلامتنا».

وأضاف: «نتيجة للجائحة والعزلة الاجتماعية، يشعر الكثير من الناس بالقلق؛ لذلك، سنركز في المجموعة الثانية من CreatNations، بالتعاون مع «دبي للثقافة»، على تعزيز الصحة النفسية ونشر والإيجابية لدى أفراد المجتمع. ندعو جميع الفنانين في مجتمع الإمارات إلى إطلاق إبداعاتهم والمشاركة في حملة #CreatNations و #createtogether، واغتنام هذه الفرصة لإيصال فنهم، والمساهمة في هذه القضية الإنسانية. وإذ نتطلع إلى تلقّي مشاركات المبدعين لمجموعة CreateNations الثانية، نود أن نشكر جميع الفنانين الموهوبين الذين ساهموا في المجموعة الأولى من هذه المبادرة».

ويمكن للمشاركين إرسال تصاميمهم عبر البريد الإلكتروني [email protected]، أو متابعة حملتي CreatNations# و #لنبدع_معاً عبر «فيسبوك» و«إنستجرام»، إضافة إلى مشاركة التصاميم لعرضها في معرض #لنبدع_معاً في المستقبل.