بدء التسجيل في صيف الشارقة الافتراضي «عطلتنا غير»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أعلن مجلس الشارقة الرياضي بدء التسجيل في مبادرته السنوية صيف الشارقة الإفتراضي «عطلتنا غير» خلال الفترة من 27 إلى 30 يونيو / حزيران الجاري للفئة العمرية من 8 سنوات حتى 12 سنة من كلا الجنسين ضمن الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وبمشاركة مالايقل عن 18 نادياً بالإمارة الباسمة.

وذكر سعادة عيسى هلال الحزامي الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي: أتى اهتمام المجلس سنوياً لإقامة المعسكر الصيفي انطلاقًا من الإهتمام بالناشئين والشباب من كلا الجنسين وفق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة،ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، ودعمهم اللامحدود لهذه الفئة العمرية من خلال وضع البرامج والمبادرات المفيدة وإقامة مثل هذه الفعاليات التي تساهم في صقل مواهبهم وإبداعاتهم وتنمية قدراتهم فيما يعود بالنفع عليهم وعلى مستقبلهم.

وأشار: تقام الفعالية هذا العام في المجلس عن بعد من خلال برنامج الإتصال المرئي «ويبكس» في ظل الظروف الحالية التي يشهدها العالم وتوقف الأنشطة والتجمعات الرياضية خلال الفترة من 5 حتى 30 يوليو/ تموز 2020 لمدة ساعتين يوميًا من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السابعة مساءً من الأحد إلى الخميس.

ويستهدف المجلس مشاركة مالايقل عن 80 منتسباً من كلا الجنسين لممارسة هواياتهم ونشاطاتهم المختلفة،فيما يبقى للأندية حرية تسجيل أعداد المنتسبين في أنشطتهم وفعالياتهم من خلال حساباتهم وقنواتهم المختلفة بناءً على الشروط والضوابط الخاصة فيهم.

وتابع عيسى هلال: يعمل فريق العمل في المجلس تحت إشراف إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية على وضع برامج شيقة لهذه الفئة تتنوع بين البرامج الترفيهية والدينية والتراثية والثقافية والرياضية والصحية بجانب المسابقات في الإبتكار وأفضل المواهب التي تبث الحماس في نفوس المنتسبين وتمهد إلى إكتشاف مواهب جديدة وهى من الأهداف الأساسية لهذه الفعالية التي تعمل كل عام على غرس القيم والحث على توظيف قدراتهم وامكانياتهم فيما يعود عليهم بالنفع والفائدة.

وأكد عيسى هلال مشاركة 18 نادياً من أندية الإمارة الباسمة بمختلف الأنشطة والبرامج الهادفة والشيقة لمنتسبيها في هذه الفعالية بما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة منها وهى أندية الشارقة والشطرنج والثقافة للفتيات والشارقة للشطرنج«رجال» والثقة للمعاقين والفروسية والحمرية والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس والرياضات البحرية والسيارات القديمة ومليحة والذيد والبطائح والمدام والصقارين وخورفكان وخورفكان للمعاقين ودبا الحصن واتحاد كلباء.

واختتم قائلًا: نشكر الجهات والمؤسسات على تعاونهم معنا في هذه النسخة منها معهد الشارقة للتراث وجائزة الشارقة للتطوع وإدارة التثقيف الصحي بالشارقة بجانب عدد من المبدعين وأصحاب الخبرات لتقديم الورش المتنوعة والهادفة.

ويمكن لأولياء الأمور تسجيل أبناءهم في الفعالية من خلال الرابط المخصص: https://shjsc.ae/summer .