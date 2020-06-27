بالصور: منتجع تزلج شهير في الأرجنتين شلّته الجائحة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تكسو الثلوج قمم الجبال إلا أن المتزلجين غائبون فيما تبقى محطة سان كارلوس دي باريلوتشي وهي من أشهر منتجعات التزلج في أمريكا الجنوبية، مقفرة في عز موسم الشتاء في نصف الكرة الجنوبي، بسبب جائحة كوفيد-19.يقول بيلين جارسيا بيرتونة (36 عاماً) الذي يدير فندقاً تملكه عائلته منذ ثلاثة أجيال في المدينة ويرأس هيئة السياحة فيها «لقد أغلقنا ولا نشاط لدينا بتاتا».وتقع سان كارلوس دي باريلوتشي على بعد 1800 كيلومتر جنوب غربي بوينوس أيريس وتطل على بحيرة رائعة وهي رابع وجهة سياحية في الأرجنتين للأجانب. ويصنفها الوافدون من البرازيل وأورجواي في المرتبة الثانية بعد بوينوس أيريس بين وجهاتهم المفضلة على ما يفيد أصحاب الشركات السياحية.في مطلع عام 2020، عندما كان وباء كوفيد-19 لا يزال يبدو بعيداً، كانت باريلوتشي تحلم بتحسين النتائج الممتازة التي سجلتها الموسم الماضي عندما أتى 112 ألف سائح للنزول في فنادقها من بينهم 15 ألفاً في رحلات جوية مباشرة من البرازيل.يقول خوسيه ليبيا (46 عاماً) مالك مطعم في سيرو كاتيدرال بأسى «المدينة جميلة بل رائعة، تهطل الثلوج بكثافة عليها إلا أنها مدينة من دون سياح الآن».على بعد 20 كيلومتراً من وسط باريلوتشيي، يضم منتجع سيرو كاتيدرال للتزلج 120 كيلومتراً من المدرجات على مساحة 600 هكتار. في هذه المرحلة من السنة تكون الاستعدادات للموسم الجديد على نار حامية. إلا أن جائحة كوفيد-19 هذه السنة حالت دون ذلك.ففي 20 مارس آذار الماضي، فرض الحجر الالزامي على 44 مليون أرجنتيني. وقد خففت الإجراءات منذ ذالك الحين في جزء كبير من البلاد إلا أنه عزز مجدداً في بوينس أيريس ومحيطها مع ارتفاع الإصابات.لكن الحدود تبقى مقفلة والرحلات الجوية التجارية معلقة.

أسوأ من البركان

يقول نيستور لوبيس دافالوس رئيس جمعية رواد الأعمال في سيرو كاتيدرال «لدينا مدرسة لتعليم التزلج منذ 22 عاماً وهي المرة الأولى التي نجد أنفسنا فيها من دون سياح. لقد خبرنا الكثير من الأمور: رماد البركان فيروس إتش1ان1 وفيروس هانتا. لكن ما نشهده الآن لا يصدق».

في عام 2009 أثرت انفلونزا إتش1 ان1 سلبا في موسم السياحة المدرسية، وهو قطاع رئيسي لاقتصاد المدينة التي تتسقبل طوال السنة بين 80 ومئة ألف تلميذ من المدارس الثانوية يأتون للاحتفال بنيلهم الشهادة الثانوية العامة ويحتلون المراقص الليلية.

في عام 2011، أغلق مطار المدينة لأشهر عدة بسبب سحب الرماد الناجمة عن ثوران بركان بوييهو الواقع على بعد 90 كيلومتراً منها. وكانت بؤرة محلية لفيروس هانتا أسفرت عن 11 حالة وفاة في بلدة قريبة وأبعدت السياح في عام 2018.

لكن بيلين جارسيا بيرتونة يستشهد بذكريات والده ليقول إنه ينبغي العودة إلى عام 1978 عندما كانت الأرجنتين وتشيلي على وشك التواجه في نزاع مسلح بسبب خلاف حدودي، لرؤية باريلوتشي التي كان عدد سكانها يومها أقل بثلاث مرات، من دون أي سائح.

وبطبيعة الحال، ستكون العواقب الاقتصادية كارثية في بلد يعاني أساساً أزمة قبل الجائحة.

ويعرب نيستور لوبيس دافالوس عن خشيته من رؤية الكثير من الناس يفقدون عملهم.

في باريلوتشي البالغ عدد سكانها 140 ألف نسمة، توفر السياحة حوالى 15 ألف وظيفة مباشرة و34 ألفاً غير مباشرة على ما تفيد هيئة السياحة التي تقدر الخسائر في يوليو تموز وهو أفضل شهر في السنة عموما، بـ 3.6 مليار بيزو (42 مليار يورو).

ويؤكد خوسيه ليبيو صاحب المطعم «المستقبل غامض. لا نعرف ما سيكون البروتوكول الصحي الذي علينا اتباعه عندما نستأنف نشاطنا.. هذا في حال استأنفناه».

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