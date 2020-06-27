حمدان بن زايد: جميع مستشفيات الظفرة أصبحت خاليةً تماما من حالات كورونا

وقال بن زايد: "خلو كافة مستشفيات الظفرة من حالات "كوفيد-19” تحقق بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بتنفيذ استراتيجية الفحوصات الاستباقية من خلال برنامج المسح الوطني في إمارة أبوظبي لاحتواء انتشار الفيروس".

​وأضاف: "نشيد بجهود كافة القطاعات الحكومية المختلفة والكادر الطبي والمتطوعين الذين عملوا على مدار الساعة للاهتمام بصحة وسلامة أفراد المجتمع. المسؤولية مضاعفة على الجميع لمواصلة الجهود في المحافظة على المكتسبات الصحية والاستمرار في التقيد التام بجميع الإجراءات المعتمدة".

​وأعلنت الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأربعاء الماضي، رفع الحظر المفروض على حركة الأفراد بسبب تفشي وباء "كوفيد-19" في البلاد.

وذكر حساب مكتب الاتصال لحكومة الإمارات عبر "تويتر": "الإعلان عن استكمال وانتهاء برنامج التعقيم الوطني في مختلف أرجاء الدولة، اعتباراً من اليوم الأربعاء 24 يونيو، وبالتالي السماح بحرية الخروج والعودة لكافة أفراد المجتمع طوال اليوم بدون تقييد".