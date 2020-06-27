مجددا… حليمة بولند تتحدث عن علاقتها بمعمر القذافي.. بالفيديو

وأجرت بولند حوارا تليفزيونيا مع قناة "بركة"، أمس الجمعة، أوضحت من خلاله أن العقيد معمر القذافي كان طيبا وحنونا معها.
وقالت حليمة بولند، إنه "بعيدا عن السياسة، وعن أفكار تخريبية لملك من ملوك أفريقيا، وبعيدا عن الخيمة التي وضعت المؤامرة ضد دول الخليج، والحروب الأهلية والفوضى فقد كان الرئيس معمر القذافي طيبا وحنونا".
وأوضحت الإعلامية الكويتية أن القذافي "كان رائعا معي بكل معاني الكلمة، وكان طيبا وحنونا وكريما، وكان يناقشني حتى في فوازيري".
وأشارت بولند إلى أن حارستي القذافي الشخصيتين كانتا تخبرانها بأنه كان يتابع فوازيرها في رمضان، وهو ما جعله يكرمها كأفضل إعلامية عربية.
ويذكر أن فوازير حليمة، هو برنامج متسابقات قدمته حليمة بولند على قناة "إم بي سي 1"، في شهر رمضان 2008، والجزء الثاني لها في رمضان 2009.
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