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نجيب ميقاتي يعلق على قرار منع السفيرة الأمريكية في لبنان من التصريح

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© Sputnik . Zahraa al-Amir

وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان غرد الرئيس نجيب ميقاتي عبر "تويتر": "مستغرب جدا قرار قاضي الأمور المستعجلة في صور بمنع السفيرة الأمريكية من التصاريح الإعلامية ومنع وسائل الإعلام من استصراحها، ويشكل تجاوزا للدستور وتعديا على دور وزارة الخارجية وانتهاكا للمعاهدات الدولية وإساءة للبنان وللحرية الإعلامية. والأخطر انه يقدم نموذجا واضحا لوضع القضاء".

أصدر قاضي الامور المستعجلة في صور محمد مازح قراراً يمنع بموجبه السفيرة الأمريكية في لبنان، من إدلاء التصاريحات الإعلامية ومنع أي وسيلة إعلامية لبنانية من أخذ تصريح لها في هذا الإطار.

وكانت السفيرة الأمريكية لدى لبنان دوروثي شيا قالت أمس الجمعة، إن "اللبنانيون لا يعانون من سياسة واشنطن بل من عقود من الفساد"، مشددة على أن "واشنطن من أكبر الداعمين للبنان".

 

 

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