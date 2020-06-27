الجيش اليمني يعلن مقتل وإصابة عدد من مسلحي الحوثيين

وأفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك" بأن "أنصار الله" نفذت محاولات تسلل بغطاء ناري ومدفعي صوب محيط معسكر الدفاع الجوي شمال غربي مدينة تعز.
© Sputnik . Mohammed al Najem
وأشار إلى شن مدفعية اللواء 17 مشاة المتمركزة في جبل جرة، قصفاً مكثفاً على مواقع لـ "أنصار الله" مقابلة للمعسكر استخدمتها في التغطية على محاولات تسلل عناصر الجماعة، ألحق خسائر في صفوفها.
وتتواصل معارك عنيفة منذ أكثر من خمس سنوات بين الجيش اليمني مدعوما بتحالف عسكري تقوده السعودية من جهة وبين الجماعة من جهة أخرى في مناطق عدة من تعز ضمن جبهات قتال ممتدة في في اليمن.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، مقتل القيادي الميداني في جماعة أنصار الله، محمد منصور فارع خلال مواجهات في جبهة العريش شرق مديرية صبر (شرقي تعز)".
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