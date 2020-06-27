ليبرمان يكشف عن إرث قاسم سليماني في الشرق الأوسط

وأجرت صحيفة "معاريف" العبرية، مساء أمس الجمعة، حوارا مع ليبرمان، ذكر من خلاله أن سليماني ترك إرثا كبيرا وضخما في المنطقة، أهمها ـ بحسب زعمه ـ تهريب الصواريخ الدقيقة إلى لبنان، وتزويد الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، بقدرات صاروخية مستقلة، وإنتاج صواريخ دقيقة لليمن وسوريا ولبنان.
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ونقلت الصحيفة العبرية على لسان ليبرمان أن إيران تمتلك اليورانيوم المخصب الذي يبلغ ثماني أضعاف الكمية المسموح بها وفقا للاتفاقية النووية، وبأنه قبل شهر أطلقت إيران بنجاح قمرا للتجسس بنجاح.
وندد وزير الدفاع الإسرائيلي السابق برئيس وزرائه الحالي، بنيامين نتنياهو، موضحا أنه لم يقم بأي خطوات لوقف الطموح الإيراني في منطقة الشرق الأوسط، وبأنه ليس لديه خطة لذلك.
وثمَّن أفيغدور ليبرمان السياسات الإيرانية المستمرة في برامجها العسكرية المعتادة وموتصلة تمويل حزب الله اللبناني وحركتي، حماس والجهاد الإسلامي، رغم أن إيران تواجه صعوبات اقتصادية هائلة.
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