ليبرمان: نصر الله رفع لنا "كارت أصفر" في الشمال؟

وأجرت صحيفة "معاريف" العبرية، مساء أمس الجمعة، حوارا مع ليبرمان، ذكر فيه أن هناك مشكلة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، ممثلة في اختراق تلك الحدود والتسلل إلى الداخل الإسرائيلي.

وأشار ليبرمان إلى أن نصر الله بعث بكارت أصفر حينما اخترق سودانيون الحدود بشكل يومي، ربما يفوق عددهم 13 شخصا، أحدهم تجول في المنطقة الشمالية لـ3 ساعات كاملة، وبأنه رغم إلقاء القبض عليهم، لكن الحزب قد بعث رسالة خطيرة إلى الجيش الإسرائيلي في الشمال.

وردا على سؤال لصحيفة "معاريف"، بأنه يبالغ في تقديراته تجاه حزب الله اللبناني، ومدى اختراقه للحدود مع بلاده، أجاب وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، بأن هذه الأحداث يجب أن تضيء المصابيح الحمراء، وبأنه يجب الانتباه إلى تلك الأفعال من قبل حزب الله، بدلا من قصَّ حكايات الجدة في المساء.

وأشار أفيغدور ليبرمان إلى أن القيادة الشمالية لبلاده، اليوم تعاني من الغرور غير الضروري، مشددا على ضرورة الاستفادة من هذه الأحداث، ودراسة المشاكل واستخلاص الدروس المستفادة.