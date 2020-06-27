سوريا... إجراءات الفريق الحكومي المعني باستراتيجية التصدي لفيروس كورونا

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وخلال اجتماع الفريق، اليوم السبت، برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء، نشرت تفاصيله عبر موقع مجلس الوزراء السوري الرسمي، قدم وزير الصحة الدكتور نزار يازجي عرضاً حول الإصابات الأخيرة وإجراءات الوزارة لتتبع المخالطين بهدف حصر الإصابات ومنع انتشار الفيروس، حيث أكد العمل بجدية وحرص لمتابعة كل حالة مصابة أو مخالطة، وأن جميع الإصابات يتم التعامل معها وفق البروتوكول العلاجي الذي اعتمده الفريق الاستشاري المختص وانه شفي حتى اليوم 102 حالة من أصل 256 إصابة مسجلة.

وبحسب البيان الختامي للاجتماع قرر الفريق الحكومي تبرير مدة غياب العاملين المتواجدين في المناطق المحجورة خلال فترة الحجر واعتبارهم على رأس عملهم، ووافق على رفع نسبة الإشغال في المنشآت السياحية من 30 إلى 50% مع استمرار منع تقديم الأراكيل.

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ودعا الفريق الحكومي جميع الوزارات والجهات العامة والخاصة إلى التشدد بتطبيق الاشتراطات الصحية والتباعد المكاني وتنظيم تقديم الخدمات في كل جهة بما يحد من الازدحام والاتصال المباشر بين مقدمي الخدمة والمراجعين، مجدداً تأكيده على دور المواطنين الاساسي في الحد من انتشار الفيروس من خلال الالتزام بالاشتراطات الوقائية.

وأكد الفريق الحكومي ضرورة استمرار الجولات الرقابية على الأسواق للتأكد من التزام الفعاليات والمحلات بإجراءات السلامة الصحية والتشدد بمعاقبة المخالفين، واستمرار وزارة الإعلام في حملتها التوعوية لنشر الوعي عبر وسائل الإعلام حول كيفية تجنب الإصابة بالفيروس أو نقلها للغير وقرر مواصلة مراقبة الوافدين الى سوريا من الخارج واخضاعهم للتدابير الصحية اللازمة حرصا على السلامة العامة.