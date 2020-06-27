أول تعليق من السفيرة الأمريكية في لبنان على قرار منعها من التصريحات

وقالت السفيرة الأمريكية عبر قناة "mtv" اللبنانية، "كنت أتمنى أن يمضي الناس هذا الوقت في محاولة لحل المشاكل التي تواجه البلد الذي يعاني من أزمة اقتصادية أدت الى قلق كثيرين على تأمين الطعام على المائدة".

وأضافت "لكن سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لن تسكت".

© Sputnik . Zahraa al-Amir

وتابعت "سمعنا اعتذاراً من الحكومة اللبنانية عن قرار هذا القاضي، وحرية التعبير لدى الشعب اللبناني يجب أن تبقى مصانة".

فيما ردت السفارة الأمريكية في بيروت عبر حسابها الرسمي عل تويتر، قائلة، "نؤمن بشدة بحرية التعبير والدور المهم الذي تلعبه الصحافة الحرة في الولايات المتحدة وفي لبنان. نقف الى جانب الشعب اللبناني".

وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام، أصدر قاضي الامور المستعجلة في صور محمد مازح قراراً يمنع بموجبه السفيرة الأمريكية في لبنان، من إدلاء التصاريحات الإعلامية ومنع أي وسيلة إعلامية لبنانية من أخذ تصريح لها في هذا الإطار.

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وكانت السفيرة الأمريكية لدى لبنان دوروثي شيا قالت أمس الجمعة، إن "اللبنانيون لا يعانون من سياسة واشنطن بل من عقود من الفساد"، مشددة على أن "واشنطن من أكبر الداعمين للبنان".

وأشارت شيا في حديث لـ"الحدث" إلى أن "واشنطن لديها قلق بالغ من حزب الله في لبنان والذي نصنّفه إرهابياً، حزب الله بنى دولة داخل الدولة استنزفت لبنان".

ورأت أن "دويلة حزب الله كلفت الدولة اللبنانية مليارات الدولارات، وأن مليارات الدولارات ذهبت لدويلة حزب الله بدل الخزينة الحكومية".

وشددت شيا على أن "قانون قيصر ليس موجها للبنانيين والاقتصاد اللبناني وأنه لا يستهدف إلا نظام الأسد وداعميه".

وأكدت شيا أن "مطالب اللبنانيين محقة وعلى ​الحكومة​ الالتزام بمطالب 17 تشرين الأول، فهذا الحراك مطلبي وعضوي وعفوي".