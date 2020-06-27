إصابة 5 فلسطييين بالرصاص المعدنى والغاز خلال مواجهات مع قوات الاحتلال بالأغوار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب مواطنان فلسطينيان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و3 آخرون بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة عاطوف بالأغوار الشمالية.

وأفاد رئيس مجلس قروي عاطوف عبد الله بشارات - لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم /الست/ - بأن قوات الاحتلال احتجزت المواطنين خلال محاولتهم الوصول إلى قرية بردلة للمشاركة في المؤتمر الوطني الثالث عن طريق عاطوف، بعد عدم تمكنهم من عبور حاجزي الحمرا وتياسير، ما أدى لاندلاع المواجهات في عاطوف ومازالت مستمرة.

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