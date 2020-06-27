شرطة الرياض: القبض على شخصين تورطا بالسطو على مراكز تموين غذائى ومحطات وقود

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، بأنه تمكنت شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة من القبض على مواطنين تورطا بالسطو على مراكز تموين غذائي ومحطات وقود مستخدمين سيارات مسروقة أثناء قيامهم بعمليات السطو، وضبطت بحوزتهما، مبالغ مالية ومنتجات تبغ وبطاقات شحن وسيارة مسروقة، وجرى إيقافهما واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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