شكرا لقرائتكم خبر عن النايض: محكمة أمريكية أسقطت تهما فى قضية رفعها الإخوان ضدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر عارف النايض، رئيس تكتل “إحياء ليبيا” بياناً بخصوص أمر قضائي في قضية مدنية مقامة ضده في مقاطعة كولومبيا الأمريكية بواسطة جماعة الإخوان. قال النايض فى بيانه إن القاضية (كولين كولار-كوتللي)، قاضية محكمة المقاطعة للولايات المتحدة لمقاطعة كولومبيا أصدرت أمرا قضائيا “بإسقاط كافة مطالبات المدعين ضد المدعى عليه عارف النايض، إسقاطا نهائيا” بناء على “الإسقاط النهائي الإرادي” من قبل محامي المدعين لكافة مطالباتهم، حسب الإجراءات المدنية الفيدرالية (الإجراء رقم 41 إي 1).

وأشاد النايض بمكتب وفريق المحاماة الأمريكي، الذي يقوده المحامي (ديفيد بارون)، على استراتيجية ومذكرات الدفاع الناجحة التي قدموها، والتي اضطرت محامي المدعين إلى التراجع والإسقاط النهائي لكافة الدعاوى والمطالبات الباطلة ضد النايض، وإغلاق هذه القضية المدنية ضده. وطلب “النايض” من الفريق القانوني، الاستمرار في العمل لصالحه ومتابعة رفع القضايا في محاكم الولايات المتحدة وغيرها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، ضد كل محاولات الافتراء والتشويه المستمرة والتي يقوم بها لوبي (جماعة الإخوان) في الولايات المتحدة، بجمعياتهم، ومجنديهم، ومن خلال قنواتهم ومنصاتهم وجيوشهم الالكترونية وذبابهم الالكتروني في (تركيا) وكافة مراكز تنظيمهم الدولي.