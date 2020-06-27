بريطانيا: لا استثمار بالعراق مع تواجد الجماعات المسلحة

بغداد/علي جواد/ الخليج 365

قال السفير البريطاني لدى بغداد ستيفن هايكي، إنه "لا يمكن توفر الاستثمارات بالعراق في ظل تواجد جماعات مسلحة خارج إطار الدولة".

وأضاف هايكي، في تغريدة عبر تويتر، السبت: "لا يمكن التغلب على التحديات الاقتصادية التي تواجه أي دولة دون معالجة المشاكل الأمنية".

وتابع: "طالما هناك انعدام للأمن وتواجد للجماعات المسلحة التي تعمل خارج سيطرة الدولة، لن يتوفر الاستثمار وفرص العمل والنمو الإقتصادي الذي يستحقه العراقيون".

ويعول العراق على توسيع دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا حجم استثماراتها في البلاد لمواجهة الأزمة المالية التي عصفت بالحكومة العراقية بعد تراجع أسعار النفط عالميا.

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والجمعة، اعتقلت قوات مكافحة الإرهاب العراقية، 14 عنصرا من كتائب "حزب الله"، بينهم إيراني الجنسية، خلال عملية مداهمة لمقرها غربي بغداد، بتهمة الاستعداد لشن هجمات صاروخية تستهدف "المنطقة الخضراء"، وسط العاصمة.

وبعد ساعات من العملية، اقتحمت عناصر من تلك الكتائب، مقرا لجهاز مكافحة الإرهاب التابع للجيش، بـ"المنطقة الخضراء" (تضم مقرات حكومية، وأخرى لبعثات دبلوماسية).

وتواجه كتائب "حزب الله"، التي تتلقى التدريب والتمويل من إيران، اتهامات من واشنطن بالوقوف وراء هجمات صاروخية تستهدف منذ أشهر السفارة الأمريكية ببغداد وقواعد عسكرية عراقية تستضيف جنودا أمريكيين في أرجاء البلاد.

وتزايدت وتيرة هذه الهجمات منذ اغتيال كل من قائد "فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني، والقيادي بهيئة "الحشد الشعبي" أبو مهدي المهندس، في غارة جوية أمريكية ببغداد، في 3 يناير/ كانون الثاني الماضي.

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