السودان.. وفاة سجين وإصابة 4 إثر محاولة "هروب جماعي"

الخرطوم / أحمد عاصم / الخليج 365
أعلنت الشرطة السودانية، السبت، وفاة سجين وإصابة 4 آخرين، حاولوا "الهروب الجماعي" من سجن في ولاية بورتسودان، شرقي البلاد.
وأوضحت الشرطة في بيان، أن "نزلاء السجن بدأوا تجمهرا صباح اليوم، للمطالبة بالإفراج عنهم دون مسوغ قانوني، قبل أن يتطور الأمر لأعمال شغب ونزع للبوابات في محاولة للهرب الجماعي".
وأضافت: "إدارة السجن قامت بالإجراءات القانونية (لم توضحها)، وجراء ذلك أصيب 4 نزلاء بإصابات متفاوتة تم إسعافهم وحالتهم مستقرة، فيما توفي نزيل متأثرا بإصابته"، دون أن تذكر شكل الإصابة.
وأكد بيان الشرطة أنه "تم الالتزام بالمعايير والضوابط القانونية لمواجهة أعمال الشغب".
ولم يقدم بيان الشرطة تفاصيل عن هوية المتوفى والمصابين، فيما لم يصدر تعقيب من مصدر مستقل أو جهة حقوقية بشأن الواقعة حتى الساعة 14:50 ت.غ.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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