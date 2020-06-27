السراج وكونتي يبحثان في روما حل الأزمة الليبية

ليبيا/ وليد عبد الله / الاناضول

بحث رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية فائز السراج، السبت، مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، حل الأزمة في ليبيا.

جاء ذلك خلال لقاء في مقر رئاسة الحكومة في العاصمة روما، وفق بيان للمكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

وجدد المسؤولان، وفق البيان، "التأكيد على أن حل الأزمة الليبية لا يمكن أن يكون عسكريا، وأن على الجميع العمل من خلال مسار سياسي يحقق الاستقرار وفقا لقرار مجلس الأمن (الخاص بالأزمة في ليبيا) ومخرجات مؤتمر برلين".

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واتفقا على تشكيل لجنة لمتابعة عودة الشركات الإيطالية لاستئناف نشاطها في ليبيا، وكذلك استمرار مساهمة روما بعملية نزع الألغام التي بدأت منذ أيام، بمناطق ليبية.

ومؤخرا، حقق الجيش الليبي انتصارات أبرزها تحرير كامل الحدود الإدارية لطرابلس، ومدينة ترهونة، وكامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة الوطية الجوية، وبلدات بالجبل الغربي.

وكانت مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر قد شنت بدعم من دول عربية وأوروبية عدوانا على طرابلس اعتبارا من 4 أبريل/ نيسان 2019، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي واسع.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.