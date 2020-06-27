الدفاع التركية: تحييد 9 إرهابيين من "بي كا كا" شمالي العراق

أنقرة/ الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع التركية، السبت، تحييد 9 إرهابيين من منظمة "بي كا كا" الانفصالية، في إطار عملية "مخلب النمر" شمالي العراق.

وذكرت الوزارة، في بيان عبر حسابها على موقع تويتر، أن قواتها تواصل تدمير أوكار الإرهابيين بمنطقة "حفتانين" شمالي العراق.

وأضافت أن قوات المهام الخاصة المشاركة في العملة تمكنت من تحييد 9 إرهابيين من المنظمة الانفصالية.

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وفي 17 يونيو/حزيران الجاري، أطلقت تركيا عملية "مخلب النمر" في "حفتانين"، ضد عناصر "بي كا كا"، وغيرها من التنظيمات الإرهابية.

وتعتبر هذه العملية هي الثانية شمالي العراق ضد المنظمة الإرهابية، بعد "مخلب النسر" التي انطلقت فجر 15 من الشهر نفسه.

يذكر أن "بي كا كا" الإرهابية، تتخذ من جبال قنديل شمالي العراق، معقلا لها، وتنشط في العديد من المدن والبلدات، وتحتل عددا كبيرا من القرى في المنطقة، وتشن هجمات على الداخل التركي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.