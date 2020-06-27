واشنطن: "بي كا كا" تواصل هجماتها ضد تركيا من العراق

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365



قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن منظمة "بي كا كا" الإرهابية تواصل شن هجمات على تركيا انطلاقا من الأراضي العراقية.

جاء ذلك ضمن الجزء الخاص بالعراق في تقرير قدمته الوزارة لـ"الكونغرس" بخصوص الإرهاب والمجموعات الإرهابية للعام 2019، وفق ما ذكرت السفارة الأمريكية لدى بغداد، السبت، على صفحتها في موقع "فيسبوك".



وأشار التقرير، إلى أن "حزب العمال الكردستاني (بي كا كا) وهو جماعة إرهابية مقرها في جبال شمال العراق، استمر في شن هجمات في تركيا".



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يذكر أن منظمة "بي كا كا" الإرهابية، تتخذ من جبال قنديل شمالي العراق، معقلا لها، وتنشط في العديد من المدن والبلدات، وتحتل عددا كبيرا من القرى في المنطقة، وتشن هجمات على الداخل التركي.



وفي 17 يونيو/ حزيران الجاري، أطلقت تركيا عملية "مخلب النمر" في منطقة "حفتانين" شمالي العراق، ضد عناصر منظمة "بي كا كا"، وغيرها من التنظيمات الإرهابية.



وتعتبر هذه العملية هي الثانية في شمالي العراق ضد المنظمة الإرهابية، بعد "مخلب النسر" التي انطلقت فجر 15 يونيو الجاري.

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