- 1/2
- 2/2
صدت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (السبت)، هجومًا عنيفًا شنته ميليشيا الحوثي الانقلابية، على عدد من المواقع شمال غرب مدينة تعز.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” عن مصدر عسكري، أن جنود اللواء 17 مشاة أفشلوا هجومًا عنيفًا للحوثيين مصحوبًا بقصف مدفعي في محيط الدفاع الجوي.
وأوضح المصدر أن المواجهات التي استمرت ساعات؛ أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش اليمني يفشل هجوماً حوثياً شمال تعز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.