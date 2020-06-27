فحص طبي لفيروس كورونا لمنسوبي نادي أبها الرياضي .

أجرى رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي أبها وكافة اللاعبين والإداريين الفحص الطبي لفيروس كورونا (COVID 19) وذلك قبل استئناف التمارين ، بالتعاون مع مركز صحي المنهل التابع لوزارة الصحة . فيما غاب عن الفحص الطبي مهدي تهرات وأحمد الحبيب ومنصور جوهر لعدم وصوله الى مدينة أبها .

بدورها قدمت إدارة نادي أبها شكرها وتقديرها لمركز صحي المنهل بأبها على تعاونهم مع النادي .

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