الإطاحة بمواطنين تورطا في جرائم سطو بالرياض

أعلنت الجهات الأمنية بالرياض عن إلقاء القبض على مواطنين تورطا في جرائم سطو باستخدام سيارات مسروقة. وتفصيلا؛ صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، بأن شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة تمكنت من القبض على مواطنين تورطا بالسطو على مراكز تموين غذائي ومحطات وقود مستخدمين سيارات مسروقة أثناء قيامهم بعمليات السطو. وقال “التويجري”: ضبط بحوزتهما، مبالغ مالية ومنتجات تبغ وبطاقات شحن وسيارة مسروقة. وأضاف: تم توقيفهما واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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