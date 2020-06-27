موكلي يصدح شعرا في فنون أبها

تنظم جمعية الثقافة والفنون بأبها مساء الثلاثاء القادم أمسية شعرية ضمن مبادرة فنوننا في منازلنا يحييها الشاعر عبدالرحمن موكلي و يديرها الشاعر حسن القرني بعنوان ” اعرفه ونسيت اسمه” وذلك عبر الإتصال المرئي . وقال مدير الجمعية أحمد السروي أن الأمسية تحتفي بتجربة الشاعر موكلي الثرية في الشعر السعودي المعاصر حيث أضاف للمشهد الأدبي قصائد ذات أثر حفظ للمتابع تجاربة وهمومه وشجونه إضافة لرحلته الإدارية من خلال ثقافة وفنون جازان وديوانية موكلي المعروفة.

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