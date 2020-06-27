«أشغال الشارقة» تُرسي 36 مشروعاً بـ121 مليوناً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أبرمت دائرة الأشغال العامة في الشارقة 36 عقداً إنشائياً بقيمة 121 مليون درهم، لعدد من المشاريع خلال فترة العمل عن بعد، بحسب فاطمة حسن مديرة إدارة العقود في الدائرة التي أعلنت أنه من بين العقود التي أرستها الدائرة، مشروع إنشاء وصيانة المبنى الإداري لنادي خورفكان الرياضي، والطريق المؤدي إلى سارية العلم في خورفكان، وأعمال الصيانة الدورية للأعمال الإلكتروميكانية للمباني الحكومية بمدينة الشارقة، وأعمال تجهيزات الأنظمة الأمنية في المؤسسة الإصلاحية في منطقة الرمثاء.

وتتنوع المشاريع التي رست عقودها ما بين مشاريع الخطة التنموية السنوية للدائرة، وأخرى تعليمية ومجتمعية وخدمية، منها الأكاديمية، والمساجد، والرياضية أيضاً، موزعة على كافة مناطق إمارة الشارقة.

وتحدثت حسن عن أبرز إنجازات الإدارة قائلة، إن إدارة العقود حققت طفرة كبيرة خلال فترة العمل عن بعد، يمكن إن يقال عنها إنها نقلة حضارية كبيرة، من خلال المهام التي أولاها المهندس علي بن شاهين السويدي لها، والتي بدأت بالمبادرة إلى الاقتراح ثم التنفيذ حسب التوجيهات.

وعملت الدائرة خلال فترة العمل عن بعد وفق بنية تحتية تقنية مهيئة بشكل كامل، تراعي استمرارية العمل على نفس الوتيرة. وقد اشتملت الخدمات المطورة على توحيد عقود الاستشاريين، ونظام موحد لتصنيف وتقييم المقاولين، بلغت نسبة شركات المقاولات فيه تقييم جيد، وما فوق 88%.