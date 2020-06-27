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وبحسب البيان الختامي للاجتماع قرر الفريق الحكومي تبرير مدة غياب العاملين المتواجدين في المناطق المحجورة خلال فترة الحجر واعتبارهم على رأس عملهم، ووافق على رفع نسبة الإشغال في المنشآت السياحية من 30 إلى 50% مع استمرار منع تقديم الأراكيل.
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وأكد الفريق الحكومي ضرورة استمرار الجولات الرقابية على الأسواق للتأكد من التزام الفعاليات والمحلات بإجراءات السلامة الصحية والتشدد بمعاقبة المخالفين، واستمرار وزارة الإعلام في حملتها التوعوية لنشر الوعي عبر وسائل الإعلام حول كيفية تجنب الإصابة بالفيروس أو نقلها للغير وقرر مواصلة مراقبة الوافدين الى سوريا من الخارج واخضاعهم للتدابير الصحية اللازمة حرصا على السلامة العامة.
كانت هذه تفاصيل خبر سوريا... الفريق الحكومي المعني باستراتيجية التصدي لفيروس كورونا يقرر إجراءات "صارمة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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