بيت لحم تغلق مرة ثانية بسبب كورونا

وأوضح المحافظ كامل حميد في بيان "أن الإغلاق يشمل تعطيل جميع المؤسسات الرسمية والخاصة، ووقف جميع الأنشطة والفعاليات، باستثناء الصحية منها، ومنع الخروج من بيت لحم أو الدخول إليها، ومنع الحركة الداخلية إلا في الحالات الطارئة والإنسانية، بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

​وأضاف حميد "سيتم نشر الحواجز الأمنية واستنفار لجان الطوارئ لضمان تنفيذ (القرار) تحت طائلة المسؤولية".

وهي المرة الثانية تعلن فيها السلطة الفلسطينية إغلاق المدينة التي شهدت أول انتشار للفيروس في الأراضي الفلسطينية في الخامس من مارس الماضي، وذلك عقب نزول سياح يونانيين في أحد فنادقها.

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وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية صباح السبت 33 إصابة إضافية بالفيروس في بيت لحم من 67 إصابة في باقي مدن الضفة الغربية.

وأوضحت أن مجموع الإصابات التي سجلت في الضفة الغربية حتى الآن تجاوز ألفا، بينها حالتا وفاة و11 حالة في العناية الفائقة، ضمنها حالات من مدينة بيت لحم.