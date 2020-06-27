تعرف على المدن العربية الأغلى والأرخص على مستوى المعيشة للوافدين

وذكرت مؤسسة "ميرسر"، في دراستها، أن مدينة الكويت تحتل المرتبة الأخيرة خليجيا والثامنة عربيا من حيث غلاء المعيشة للوافدين، لتصبح بذلك أرخص مدينة خليجيا لمعيشة الوافدين لعام 2020.
وجاءت مدينة دبي في المرتبة الأولى عربيا من حيث غلاء معيشة الوافدين، في حين احتلت المرتبة الـ23 عالميا لعام 2020.
وجاءت مدينة الرياض في السعودية بالمركز الثاني عربيا بالترتيب 31 عالميا لعام 2020.
وجاءت مدينة أبوظبي عاصمة الإمارات بالمرتبة الثالثة عربيا وبالمركز 39 عالميا، ومدينة بيروت العاصمة اللبنانية بالمركز الرابع عربيا و45 عالميا، تلتها مدينة المنامة العاصمة البحرينية بالمركز الخامس عربيا والـ 52 عالميا.
واحتلت القاهرة المرتبة التاسعة عربيا و126 عالميا، ومدينة الرباط المغربية بالمرتبة العاشرة عربيا و159 عالميا، وأخيرا مدينة تونس بالمرتبة الحادية عشر عربيا و209 عالميا، وهي تعد أرخص مدينة عالميا بمعيشة الوافدين وفقا للدراسة.
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