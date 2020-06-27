شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائرى يلغى تعيين وزير يحمل الجنسية المزدوجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألغى الرئيس الجزائرى ، عبد المجيد تبون ، قرار تعيين سمير شعابنة في منصب وزير منتدب مكلف بالجالية الجزائرية في الخارج.

ووفقا لصحيفة النهار الجزارية ، فإنه وبموجب التعديل الحكومي الأخير، فقد تم تعيين النائب سمير شعابة وزيرا منتدبا مكلفا بالجالية الجزائرية بالخارج. موضحة أن سمير شعابنة وافق على تعيينه في المنصب من دون التصريح بحمله الجنسية المزدوجة.

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وطُلب من سمير شعابنة أن يمتثل لأحكام القانون رقم 01/17 المؤرخ في 10 2017 والمحدد لقائمة المسؤوليات العليا للدولة والمناصب السياسية التي تشترط الجنسية الجزائرية دون غيرها والتنازل عن الجنسية الأجنبية.

وخلال المشاورات ، رفض "شعابنة" الامتثال للشرط، وبقرار من رئيس الجمهورية تم إلغاء تعيينه في منصب وزير منتدب للجالية الوطنية بالخارج وبالتالي سمير شعابنة لم يعد ضمن التشكيلة الحكومية الحالية.