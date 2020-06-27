شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تطالب السراج بتحقيق الاستقرار في ليبيا وفقا لقرارات مجلس الأمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبلغ رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، رئيس حكومة الوفاق فايز السراج، بضرورة عمل جميع الأطراف الليبية من خلال مسار سياسي يحقق الاستقرار، وفقا لقرارات مجلس الأمن ومخرجات حوار برلين. واتفق رئيس الوزراء الإيطالي ورئيس حكومة الوفاق الليبية على أن حل الأزمة الليبية لا يمكن أن يكون عسكريا، جاء ذلك نقلا عن شبكة سكاي نيوز.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إيطاليا تطالب السراج بتحقيق الاستقرار في ليبيا وفقا لقرارات مجلس الأمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.