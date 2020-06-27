شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء الجزائرى يعقد اجتماعه الدورى برئاسة الرئيس "تبون" غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مجلس الوزراء الجزائرى، صباح غد الأحد، اجتماعه الدورى برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حسب ما جاء اليوم السبت في بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية.

وجاء في البيان "يعقد مجلس الوزراء صباح غد الأحد 28 يونيو 2020 اجتماعه الدوري برئاسة عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني".

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وأضاف البيان أن مجلس الوزراء سيدرس عددا من العروض تهمّ قطاعات الطاقة والأشغال العمومية والصحة.