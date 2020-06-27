شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء الجزائرى يعقد اجتماعه الدورى برئاسة الرئيس "تبون" غدا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مجلس الوزراء الجزائرى، صباح غد الأحد، اجتماعه الدورى برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حسب ما جاء اليوم السبت في بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية.
وجاء في البيان "يعقد مجلس الوزراء صباح غد الأحد 28 يونيو 2020 اجتماعه الدوري برئاسة عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني".
وأضاف البيان أن مجلس الوزراء سيدرس عددا من العروض تهمّ قطاعات الطاقة والأشغال العمومية والصحة.
كانت هذه تفاصيل خبر مجلس الوزراء الجزائرى يعقد اجتماعه الدورى برئاسة الرئيس "تبون" غدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.