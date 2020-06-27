شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية السورية تنفى وجود عصابات لخطف الفتيات فى حلب وتتوعد مروجى تلك الأخبار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت وزارة الداخلية السورية وجود عصابات متخصصة بخطف الفتيات في محافظة حلب، وقالت الوزارة إنه وبعد التدقيق والمتابعة تبين أن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي "كاذب ولا توجد أية عصابة نسائية في حلب تقوم باستدراج طالبات الجامعة بهدف خطفهن والاتجار بأعضائهن".
وأشارت بحسب وسائل إعلام سورية إلى أن وحدات الشرطة في المحافظة "لم تتلق أية شكوى أو بلاغ يتعلق بهذا الشأن، كما تم التواصل مع الجهات المعنية في جامعة حلب والتي بينت أن الموضوع عار عن الصحة".
وتوعدت الوزارة بأنها "ستلاحق أصحاب الصفحات التي قامت بنشر الخبر والترويج له بهدف إثارة الخوف والقلق لدى المواطنين، وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".
وكانت صفحات في مواقع التواصل الاجتماعي تداولت خبرا حول وجود عصابات نسائية في حلب متخصصة بخطف الفتيات وتجارة الأعضاء البشرية، وتنشط قرب الجامعة والكليات.
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