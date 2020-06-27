شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق بلعيد عبد السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الجزائر اليوم ، السبت ، وفاة رئيس الحكومة الأسبق، بلعيد عبد السلام، عن عمر ناهر 92 سنة، وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية، وولد بلعيد عبد السلام عام 1928 بعين الكبيرة (سطيف) ، ويعتبر من المناضلين الأوائل في الحركة الوطنية، كما كان من الأعضاء المؤسسين لرابطة الطلاب المسلمين في شمال إفريقيا (1951-1953) و كذا عضو مؤسس لاتحاد الطلاب المسلمين الجزائريين سنة 1953.

التحق بصفوف الثورة التحريرية سنة 1955 ، ليساهم بذلك في الإعلان عن إضراب الطلبة الجزائريين يوم 19 مايو 1956 و يلتحق بقيادة الثورة بالقاعدة الغربية حيث أوكلت له العديد من المهام.

في سنة 1958، كلف بمهام في إطار هياكل الحكومة المؤقتة منها مساعد لوزير الشؤون الاجتماعية و الثقافية، ليعين سنة 1961 في ديوان الحكومة المؤقتة إلى غاية الاستقلال.

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وبعد وقف إطلاق النار مباشرة كلف بتسيير الشؤون الاقتصادية في الهيئة التنفيذية المؤقتة.

بعد الاستقلال، واصل الفقيد خدمة الوطن في العديد من المناصب السامية منها منصبه رئيسا للوفد الجزائري المفاوض مع الطرف الفرنسي بخصوص ملف الطاقة، مديرا عاما لشركة سوناطراك (1964-1965)، وزيرا للصناعة و الطاقة (1965-1977)، وزيرا للصناعات الخفيفة (1977-1979) و رئيسا للحكومة (1992-1993).