شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مقاهى محافظة جدة بالسعودية تستقبل مرتاديها وسط إجراءات احترازية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت منشآت المقاهي والكافيهات بمحافظة جدة نشاطها باستقبال مرتاديها وسط تطبيق منظومة من الاحترازات والتدابير الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد "كرفيد-19" .



مقهى بجدة

ووثقت وكالة الأنباء السعودية "واس" في جولات لها التزام المقاهي والكافيهات، تطبيق البروتوكولات الوقائية المعتمدة من الجهات المختصة، ومنها ارتداء الكمامات والقفازات وغسل اليدين بشكل متكرر للعاملين، وتوفير المطهرات والمعقمات.



مقهى بجدة



من جانبها تابعت أمانة محافظة جدة حملاتها الرقابية على هذه المنشآت حفاظاً على التقيد بكل ما من شأنه الحفاظ على صحة المواطن والمقيم، موجهة بضرورة التقيد باستخدام الصحون والأكواب التي تستخدم لمرة واحدة، ووضع أغطية بلاستيكية فوق الطاولة لاستبدالها عند انتهاء مدة جلوس المرتادين.



إجراءات وقائية



وشملت الإجراءات ضرورة التقيد بالتباعد الاجتماعي إلى متر ونصف أو مترين ، ومنع التكدس داخل المقهى ، وتقليل عدد الموظفين في مكان إعداد وتحضير الأكل والمشروبات ، ومحدودية أعداد الجالسين على الطاولات .