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العراق والسويد يبحثان العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، هاتفيا، مع نظيرته السويدية آن ليندي، سبل تعزيز العلاقات الثنائية، والارتقاء بها إلى ما يلبي طموح الشعبين، وناقشا ضرورة دعم العراق من قبل دول الخليج، والاتحاد الأوروبي في سياسة الإصلاح التي يتبعها.

وأكد وزير الخارجية العراقي - خلال الاتصال وفقا للوكالة الوطنية العراقية - أن سياسة العراق الاقتصاديّة الجديدة ستعمل على تنوع المصادر وعدم الاكتفاء بالواردات النفطية.

وأوضح أن الحكومة العراقية ماضية في تحقيق الإصلاح، ومحاربة الفساد، مشيدا بالدعم الذي قدّمته السويد إلى الجالية العراقيّة، ودور المنظمات السويدية الإنسانية في تقديم الإغاثة، ودعم العراق في مواجهة تنظيم داعش الإرهابي، مشدداً على أهمية استمرار الدعم ضمن التحالف الدولي إلى حين القضاء على تلك الجماعات الإرهابية.

من جهتها؛ أكدت وزيرة خارجيّة السويد وقوف حكومتها إلى جانب العراق، واستعدادها لتقديم الدعم في سائر المجالات، داعية إلى تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة مع الحكومة العراقية في إطار تفعيل التعاون الثنائي.

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