شكرا لقرائتكم خبر عن "دبى عاصمة الإعلام العربى 2020".. شعار الطوابع التذكارية الصادرة بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن نادي دبي للصحافة بالشراكة مع بريد الإمارات، عن إصدار مجموعة من الطوابع التذكارية، احتفالاً بتتويج دبي عاصمة للإعلام العربي للعام 2020، وتقديراً للمكانة المتميزة التي حققتها دبي في مجال الإعلام بفضل توجيهات ورؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتتحول إلى أحد أهم مراكزه على المستوين الإقليمي والعالمي، مع نجاحها في بناء مجتمع متخصص يغطي كافة قطاعات الإعلام بأكثر من 4000 شركة عربية وعالمية تتخذ من دبي مقراً رئيساً أو إقليمياً لها.وفق صحيفة البيان.

صممت الطوابع التذكارية بأسلوب إبداعي يبرز ملامح إمارة دبي ويعكس الرؤى والطموحات التي انتهجتها على مدار العشرين عاماً الماضية، والتي كان لنادي دبي للصحافة دور مهم كمساهم رئيس في قصة النجاح التي عاشتها الإمارة في مجال التطوير الإعلامي.

اعتمد تصميم الشعار على عبارة "دبي عاصمة الإعلام العربي" باللغتين العربية والانجليزية، مستخدمة اللونين الأبيض والأسود وخطوط عريضة وحادة في رمزية من خلال هذين اللونين والحضور القوي للخط العربي تأكيداً على أهمية وضوح الرسالة الإعلامية وعدم تضمنها لظلال من الألوان التي قد تعيق المتلقي عن إدراك الحقائق كما هي، وتعبيراً عن قوة دبي في هذا المجال وبحضورها القوي والبارز في ساحة الإعلام العربي.

وقدمت دبي من خلاله انجازات مؤثرة في المشهد الإعلامي العربي وفي مقدمتها "منتدى الإعلام العربي"؛ التجمع الإعلامي الأكبر من نوعه في المنطقة، و"جائزة الصحافة العربية" المحفل الأبرز للاحتفاء بالتميز في مجال العمل الصحافي العربي، ونادي رواد التواصل الاجتماعي العرب، المنصة الأولى من نوعها على المستويين العربي والدولي المعنية بتعظيم دور وإسهام رواد التواصل الاجتماعي العربي وتعزيز فرص التطوير والتنمية فيها.

وفي هذه المناسبة، قال عبد الله محمد الأشرم، الرئيس التنفيذي لشركة مجموعة بريد الإمارات: "نسعى من خلال إصدار الطوابع البريدية التذكارية إلى الاحتفاء بكل أشكال التميز في دولة الإمارات وتسليط الضوء على الشخصيات البارزة والمؤثرة والقطاعات الحيوية لمساهمتها في إعلاء شأن الدولة وتحقيق تطلعاتها.

وأضاف: "دبي رسخت مكانتها كمركز إعلامي رائد في المنطقة، ويشكل تتويجها كعاصمة للإعلام العربي لعام 2020 دليلاً دامغاً على تميزها وجدارتها في هذا المجال. وفي إطار الدور الحيوي لبريد الإمارات والمستمر لدعم قطاع الإعلام والثقافة والتزامها الراسخ بتخليد الإنجازات المهمة للدولة، نتشرف بإصدار هذا الطابع التذكاري احتفالاً بهذا الإنجاز الرائع".

من جانبها أعربت ميثاء بوحميد، مديرة نادي دبي للصحافة عن بالغ تقديرها لهذه البادرة الطيبة من قِبل مجموعة بريد الإمارات ومبادرتها للاحتفاء باختيار دبي عاصمة الإعلام العربي 2020، وقالت: "نثمن المبادرة النوعية لبريد الإمارات والتي تعكس مدى الوعي بأهمية قطاع الإعلام والمستوى المتقدم الذي بلغته دولة الإمارات في ريادة العمل الإعلامي على مستوى المنطقة لاسيما من خلال إسهامات مؤثرة نعتز أن يكون لدبي النصيب الأبرز منها ومن بينها على سبيل المثال "منتدى الإعلام العربي" و"جائزة الصحافة العربية" والذين يمثلا أهم حدثين إعلاميين في المنطقة وأوسعهما تأثيراً في هذا القطاع".

وأكدت بوحميد أن رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم كانت الأساس الذي انطلقت منه دبي قبل عشرين عاماً نحو الريادة الإعلامية، مشيرة إلى أن طرح طوابع بريدية تذكارية للاحتفاء بدبي عاصمةً للإعلام العربي، يبرز مسيرتها المُلهمة في مجال العمل الإعلامي والتي نتشرف بكون نادي دبي للصحافة كان مشاركاً فيها بقوة.

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وعلى الرغم من الوضع الاستثنائي الراهن على مستوى العالم أجمع، لم ينقطع عطاء نادي دبي للصحافة ولم تفتر همته، بل اختار أن يواصل دوره من خلال تقديم أنشطة ومبادرات افتراضية تخدم الإعلاميين سواء داخل الدولة أو على مستوى المنطقة العربية تأكيداً على الأثر الإيجابي الذي تضطلع به دبي في دفع مسيرة التطوير الإعلامي في المنطقة".

دبي عاصمة الإعلام العربي 2020

وقد جاء اختيار دبي عاصمةً للإعلام العربي للعام 2020 من قِبَل مجلس وزراء الإعلام العرب في ختام اجتماعات دورته الخمسين بمقر الجامعة العربية بالقاهرة في يوليو 2019، تأكيداً على دور دولة الإمارات العربية المتحدة كحاضنة للإعلام العربي والدولي، وتقديراً للمكانة المتميزة التي حققتها دبي في مجال الإعلام.

ويمثل هذا الاختيار تتويجاً لمسيرتها في مجال التطوير الإعلامي والممتدة إلى أكثر من 20 عاماً متضمنةً العديد من الإنجازات من أبرزها تأسيس "نادي دبي للصحافة" في العام 1999 والذي قدمت دبي من خلاله إسهامات مؤثرة في المشهد الإعلامي العربي وفي مقدمتها "منتدى الإعلام العربي"؛ و"جائزة الصحافة العربية".

وأسست إمارة دبي مدناً متخصصة تخدم قطاعات الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والرقمية وكانت بدايتها مع "مدينة دبي للإعلام" التي تأسست في العام 2001، ومن ثم "مدينة دبي للاستوديوهات" و"مدينة دبي للإنتاج"، حيث وفّرت من خلال تلك المدن بنية تحتية تُعدُّ من الأفضل على مستوى العالم لخدمة المؤسسات الإعلامية العاملة فيها وتمكينها من تحقيق أعلى مستويات التميز.

وعلى الرغم من الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة والعالم في هذه الآونة، يواصل نادي دبي للصحافة التعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لتقديم مبادرات ومشاريع تخدم الإعلامين في مختلف انحاء المنطقة ومعاونتهم على تقديم رسالة راقية تسهم في نهضة المجتمعات العربية.

وكان نادي دبي للصحافة قد كشف في يناير الماضي عن شعار "دبي عاصمة الإعلام العربي"، بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ولفيف من قيادات المؤسسات الإعلامية المحلية والعربية والكُتَّاب ورؤساء تحرير الصحف المحلية والعربية خلال احتفالية اقامها النادي بمناسبة مرور 20 عاماً على تأسيسه والاحتفال بتسلم دبي درع عاصمة الإعلام العربي للعام 2020.