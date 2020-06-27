شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تبدأ استقبال الرحلات بعد استئناف حركة الطيران وأول رحلة من فرنسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع أول يوم تفتح فيه تونس حدودها أمام حركة السياحة واستئناف حركة الطيران الدولية في مطارات تونس بعد فترة إغلاق جاوزت ثلاثة أشهر استقبل مطار قرطاج أولى الرحلات قادمة من فرنسا للخطوط الفرنسية، وقال مدير المطار الحبيب المكي في تصريح لإذاعة "جوهرة" التونسية إن مطار قرطاج سيشهد اليوم تسع رحلات مغادرة، من بينها رحلات إلى وجهات أوروبية مثل فرانكفورت وروما وباريس، موضحا أن مطاري المنستير وجربة سيستقبلان اليوم رحلات، مضيفا أن حركة الطيران ستعمل بنسبة 30% ، على أن تتصاعد الحركة مع بداية شهر يوليو المقبل.

ويبدأ اليوم 27 يونيو سريان قرار السلطات بفتح الحدود كاملة بعد إغلاق استمر منذ منتصف مارس الماضي باستثناء رحلات إجلاء محدودة من وإلى تونس، ووضعت وزارة الصحة بروتوكولا يلزم المسافرين القادمين إلى تونس التقيد بإجراءات محددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

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وصنفت الوزارة، التي أعلنت سيطرتها على الوباء في البلاد بشكل كامل، الدول الأجنبية إلى ثلاث وجهات ذات منحى متدرج لمخاطر فيروس كورونا، سيكون على القادمين من دول ذات مخاطر متوسطة تقديم تحاليل مخبرية قبل الوصول إلى تونس بـ72 ساعة، والخضوع للحجر الصحي بالنسبة للقادمين من دول عالية المخاطر.

وصنفت وزارة الصحة ألمانيا إلى جانب إيطاليا من بين الدول الرئيسية داخل الاتحاد الأوروبي، كجهات ذات مخاطر ضعيفة أو منعدمة للوباء، وبالتالي لن يكون القادمون منها، بما في ذلك الجالية التونسية المهاجرة التي تقدر بمئات الآلاف، مطالبين بتحاليل مسبقة.