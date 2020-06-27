شكرا لقرائتكم خبر عن قرار قضائى يمنع السفيرة الاميركية من التصاريح الإعلامية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وأصدر قاضى الأمور المستعجلة بالقضاء اللبنانى، محمد مازح، اليوم السبت، فى مدينة صور جنوب لبنان، قرارا يمنع بموجبه ‎السفيرة الأمريكية فى لبنان دوروثى شيا، من التصاريح الإعلامية، كما يمنع أى وسيلة إعلامية لبنانية من أخذ تصريح لها فى هذا الإطار.

و وفقات لما نشر على موقع قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، كانت شيا قالت فى تصريح تلفزيونى أمس الجمعة، إن الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله يهدد استقرار لبنان، وإن الحزب يمنع الحل الاقتصادى فى لبنان"، مشيرة إلى أن "الحكومة الحالية لم تقم حتى الآن بالإصلاحات الموعودة".

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فيما يلى المستند القضائى مرفقاً: