شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان نتائج المرشحين للقبول بدورة تأهيل الضباط الجامعيين بكلية الملك فهد الأمنية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن نتائج المرشحين للقبول المبدئي للمتقدمين للالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم (50) للعام الدراسي 1441 ـ 1442هـ بكلية الملك فهد الأمنية.

ودعت الراغبين لمعرفة نتائج المرشحين للقبول، الرجوع عبر الموقع الإلكتروني على منصة أبشر، توظيف، بوزارة الداخلية www.jobs.sa .