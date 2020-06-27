478 مستفيداً من صندوق تكافل شرطة دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

ترأس الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، رئيس مجلس إدارة صندوق التكافل الاجتماعي، الاجتماع الدوري لصندوق التكافل الاجتماعي في شرطة دبي، والذي قام بمساعدة 478 مستفيداً بحوالي 4 ملايين درهم.

حضر الاجتماع اللواء الدكتور السلال سعيد بن هويدي الفلاسي، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، نائب رئيس المجلس، وأعضاء المجلس من الإدارات العامة، والمكتب التنظيمي، ومجلس مراكز الشرطة، ومجلس السعادة والإيجابية، ومجلس أصحاب الهمم، واللجنة الطبية.

ورحب الفريق المري، بأعضاء صندوق التكافل الاجتماعي، معبراً عن شكره لكافة الجهود المبذولة من كافة القطاعات في شرطة دبي، موجهاً المجلس إلى تعزيز التواصل مع الإدارات العامة ومراكز الشرطة، لطرح المبادرات التي تساهم في إسعاد منتسبي شرطة دبي، مما يسهم في دعم دور الصندوق، وتحقيق الأهداف المنشودة.

من جانبه، قال اللواء الدكتور السلال الفلاسي، إن صندوق التكافل له أثر كبير في مساعدة موظفي شرطة دبي من عسكريين ومدنيين، مما ساهم في إسعاد الموظفين ورفع مستوى رضاهم عن الخدمات والدعم الذي تقدمه القوة لهم، من خلال الوقوف معهم وتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم، وخاصة في الحالات الإنسانية والظروف الطارئة.

بدوره، استعرض العقيد الدكتور أحمد يوسف المنصوري، مدير إدارة حماية الحقوق والحريات، أمين عام سر المجلس، قرارات الاجتماع السابق وما تم تنفيذه منها، وإحصائيات ونتائج عمل الصندوق خلال العام الجاري.