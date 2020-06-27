170 مشاركاً في ثالث فعاليات أسبوع دبي البحري



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهد شاطئ كايت بيتش في جميرا أمس الجمعة تجمعاً رياضياً بحرياً فريداً جمع 170 رياضياً ورياضية من مختلف الأعمار شاركوا جميعاً في سباق ألواح التجديف واقف ضمن فعاليات أسبوع دبي البحري الصيفي والذي يقام تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي وبإشراف مجلس دبي الرياضي وتنظيم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية.

حضر السباق سعيد محمد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي ومحمد عبد الله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية وهزيم محمد القمزي مدير السباقات في النادي.

وجمع السباق الذي مثل تظاهرة رياضية احتفالية أطياف المجتمع وشهد حضوراً متميزاً لأبطالنا إضافة إلى محبي هذه الرياضة من الجاليات المقيمة وخطف الأضواء من الجميع مشاركة نصر النيادي رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجوية في فئة المتسابقين المواطنين حيث استطاع أن يصل أولاً إلى خط النهاية متفوقاً على باقي المشاركين ومن بينهم أحمد بن دلموك والذي حل ثانياً فيما نال المركز الثالث قائد منتخب الإمارات في رياضة كايت سيرف البطل محمد المنصوري.

وعبر نصر النيادي رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجوية عن شكره وامتنانه للقيادة الرشيدة على الرؤى الحكيمة التي تسهم دائماً في إسعاد كل فرد في هذه الأرض الطيبة مشيداً بجهود الرجال وسواعد خط الدفاع الأول في بث الأمن والطمأنينة إلى قلوب الجميع.

وأسفرت نتائج باقي الفئات في سباق ألواح التجديف واقف عن فوز المتسابق الإيطالي ماسيمو دي ستيلا في فئة الرجال محترفين بينما تألقت المتسابقة منال رستم في فئة السيدات محرزة المركز الأول عن جدارة واستحقاق بينما نجح البطل الصاعد فيديريكو في الفوز بالمركز الأول بفئة الصغار وقام محمد عبدالله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية يرافقه كل من المقدم علي عبدالله النقبي رئيس قسم الإنقاذ البحري في شرطة دبي وهزيم محمد القمزي مدير إدارة السباقات وعامر دندشلي مشرف السباق بتقديم الميداليات التذكارية لأصحاب المراكز الأولى في كل فئة والتي تتزين بصور أبطال خط الدفاع الأول.