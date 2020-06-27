مركز وثائق إقامة دبي ينال اعتماداً دولياً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي - الخليج

حققت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي إنجازاً غير مسبوق وذلك بحصول مركز فحص الوثائق التابع لها على الاعتماد الدولي وشهادة الآيزو ISO/IEC 17025:2017 من مركز الإمارات العالمي للاعتماد، ليصبح المركز مختبراً جنائياً معتمداً عالمياً في مجال فحص وثائق السفر في الدولة.

وتسلم اللواء محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، الشهادة من أمينة أحمد المديرة التنفيذية لمركز الإمارات العالمي للاعتماد، ورئيسة الجهاز العربي للاعتماد، وذلك بحضور اللواء أحمد المهيري مساعد المدير العام لقطاع الجنسية واللواء عوض العويم مساعد المدير العام لقطاع الموارد البشرية والمالية، والعميد خلف الغيث مساعد المدير العام لقطاع متابعة المخالفين والأجانب وعدد من المسؤولين من كلا الطرفين.

وأشاد اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي بهذا الإنجاز الذي حققته الإدارة متمثلة في مركز فحص الوثائق بحصولها على هذا الاعتماد، مؤكداً إضافة هذا الإنجاز على المركز بعداً عالمياً جديداً حيث يسهم بشكل كبير في عمليات الكشف عن الوثائق المزورة إلى جانب ما يوفره من أحدث التقنيات والأجهزة المطورة، الأمر الذي ساعد على حصول مركز فحص الوثائق على الاعتماد الدولي.