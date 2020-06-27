شكرا لقرائتكم خبر عن نادي مليحة يطلق برامجه الصيفية في 5 يوليو والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي مليحة الرياضي عن باقة من البرامج مع بداية الإجازة الصيفية للمدارس والتي تتواكب كل عام مع العطلة الصيفية لتتضمن العديد من الفعاليات. ومن المقرر أن تنطلق الفعاليات الصيفية يوم 5 يوليو وتستمر حتى 30 يوليو خلال الفترة المسائية برعاية مجلس الشارقة الرياضي وأعلن النادي عن تنظيم خمس فعاليات رئيسية مخصصة للأعمار من 10 إلى 18 سنة، وأوضح عبد الله بالعجيد الكتبي عضو مجلس إدارة نادي مليحة رئيس اللجنة الثقافية والخدمة المجتمعية بنادي مليحة الثقافي الرياضي أن البرامج ستقام « اون لاين» ودعا طلاب المدارس للمشاركة في الفعاليات والاستفادة من البرامج التي ستقدم من خلال منصات التواصل الاجتماعي وشبكة زووم الالكترونية.

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