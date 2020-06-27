1385 إصابة جديدة بكورونا في إندونيسيا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت إندونيسيا، السبت، أكبر زيادة يومية للإصابات بفيروس كورونا، بعدما رصدت 1385 حالة جديدة، ليصل إجمالي الحالات إلى 52812.

وقال المسؤول في وزارة الصحة الإندونيسية، أحمد يوريانتو: في ما يتعلق بحالات الوفاة، لقد تم تسجيل 37 حالة وفاة جديدة مُرتبطة بالفيروس، ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 2720.

من ناحية أخرى، قالت السلطات المحلية: إن تسعة أشخاص كانوا على طائرة انطلقت من إندونيسيا إلى كمبوديا تأكدت إصابتهم بالفيروس بعد الفحوص التي أجريت بعد النزول من الطائرة، وهناك مواطن إندونيسي واحد بين التسعة، والباقون من كمبوديا.