من هو .. المسماري «إرهابي الواحات» الذي قتل الأبرياء ليدخل الجنة ؟

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نفذت السلطات المصرية، السبت، حكم الإعدام بحق الإرهابي عبدالرحيم محمد المسماري في القضية المعروفة إعلامياً بـ«حادث الواحات»، بعد أن كشفت التحقيقات أنه المخطط والمنفذ الرئيسى في العملية الإرهابية التي استشهد فيها 16 من قوات الأمن، إضافة إلى إصابة 13 آخرين، وحددت محكمة جنايات غرب العسكرية جلسة 3 نوفمبر/تشرين الثاني، القادم للنطق بالحكم على 42 متهماً آخرين في القضية.

ومنُذ ثلاث سنوات أطل علينا الإعلامي المصري عماد أديب، في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، عبر شاشة إحدى الفضائيات المصرية، وهو يحاور شاب نحيل، بوجه شاحب، عكس صدمة المواجهة مع قوات الأمن المصرية، يدعى عبد الرحيم محمد عبد الله المسماري، وهو ليبي الجنسية، من مواليد 5 أكتوبر/تشرين الأول من عام 1992، يقطن بحي السلام الواقع بمدينة درنة الليبية، حاصل على ليسانس اللغة العربية.

وقال «المسماري» خلال اللقاء: تدربت على حمل السلاح مثل جميع الليبيين الذين بطبيعتهم مدربون على حمل الأسلحة، وشاركت أهالي ليبيا في عمليات مسلحة ضد جيش القذافي، كذلك انضممت في أواخر عام 2014 إلى مجلس شورى مجاهدي درنة، متابعاً: بايعنا الشيخ حاتم وهو الاسم الحركي للإرهابي عماد الدين عبد الحميد، على السمع والطاعة، لأن لديه أفكاراً جيدة وكان الأقرب إلى «القاعدة»، والغرض الأساسي الذي كان يتبعه أبو حاتم المصري، المقيم في ليبيا، هو إعلان دولة الخلافة الإسلامية في مصر، مضيفاً: خططنا لإقامة معسكر في صحراء مصر وتنفيذ بعض العمليات ضد الجيش والشرطة المصرية، ثم إقامة خلافة «حكم إسلامي» بمصر.

واستطرد الإرهابي قائلاً: خرجنا من درنة بسيارتي دفع رباعي مجهزتين بعدد 2 مضاد للطائرات، وعدد 2 آر بي جي، وصواريخ سام و2 متعدد، واشتبكنا مع قبيلة «التبو» المُكلفة من حفتر بتأمين الحدود مع مصر، لأنهم ظنوا أننا مهربون وحصلنا على الأسلحة منهم بعد القضاء على أحدهم وفرار الباقين، موضحاً: تمركزنا في أماكن كثيرة في مصر، منها محافظة قنا وسوهاج وأسيوط بعد رحلة استغرقت نحو شهر.

الإرهابي الليبي يرى وفقاً لحديثه، أن الجهاد ضد من قتلهم «حلال» وأنه يشعر بأنه سيدخل الجنة.

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وروى عبد الرحيم المسماري، تفاصيل تنفيذ عملية «حادث الواحات»، قائلاً: لاحظنا وجود حركة غريبة وأن القوات تتقدم وأنهم كانوا في هذه المنطقة القريبة من القاهرة والجيزة، مضيفاً: الشيخ حاتم قام بتقسيمنا إلى مجموعتين بكامل أسلحتنا خلف سواتر رملية، وانتظرنا حتى اقتربت قوات الشرطة إلى 150 متراً، ثم أصدر الشيخ قراراً بالاشتباك عن طريق قذيفة آر بي جي.

وتابع الإرهابي قائلاً: بأنه قُتل منا الحركي مالك، وأصيب اثنان، هما عمر وعاصم، وتمت إصابة النقيب محمد الحايس، ومن ثم تم اختطافه هو وشخص آخر يدعى إبراهيم بعرة كان يوفر لنا الدعم اللوجستي، ولكنه وقع في قبضة الأمن، وأرشد على مكاننا فوجدناه داخل سيارة الشرطة فأخذناه معنا ثم انسحبنا من المكان.

ولفت المسماري إلى أنهم حاولوا تجنب الملاحقات الأمنية، مضيفاً: بعد 11 يوماً من الحادث لاحظنا قدوم 4 عربات دفع رباعي، بها بعض البدو، وتأكدنا من وجود الأمن داخل السيارات وانتظرناهم حتى نشتبك معهم، فلاحظنا وجود طائرة مروحية، وكان عددنا 17 فرداً، وأمر الشيخ حاتم على الفور بإخراج مضاد الطائرات، ولكن الطائرة قامت بمراوغات وتعرضنا إلى بعض الغارات، ولم نتمكن من ضربها بسبب الغارات التي كثرت في أوقات مختلفة، وفوجئنا بتفجير شديد جداً بسبب الصواريخ، التي سقطت على السيارات المُحملة بالوقود، وقتل الإخوة «الإرهابيين» جميعاً ومعهم الشيخ حاتم، بسبب تعدد الضربات.

وكشفت التحقيقات أن المتهم الرئيسى في حادث الواحات الإرهابية القيادى عبدالرحيم محمد عبدالله المسمارى «ليبى الجنسية»، تدرب وعمل تحت قيادة الإرهابى المصري المتوفى عماد الدين أحمد، وشارك في العملية الإرهابية التي استهدفت رجال الشرطة بالواحات، واختطاف النقيب محمد الحايس، وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى الإرهابي الليبي اتهامات القتل العمد مع سبق الإصرار بحق ضباط وأفراد الشرطة في طريق الواحات تنفيذاً لغرض إرهابي، والشروع في القتل العمد تنفيذاً لذات الغرض، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر والتي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وحيازة مفرقعات، والانضمام إلى تنظيم إرهابي، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف الاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.