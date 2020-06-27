شكرا لقرائتكم خبر عن «شطرنج العين» يختتم بطولة الطوية الالكترونية للسيدات والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت بنجاح بطولة الطوية الإلكترونية للشطرنج للسيدات التي نظمها نادي العين للشطرنج والرياضات الذهنية بمشاركة 25 لاعبة، وشهدت البطولة مشاركة لاعبات من نادي دبي للشطرنج ونادي فتيات رأس الخيمة للشطرنج ولاعبات من سلطنة عمان بالإضافة إلى لاعبات نادي العين للشطرنج.

وحققت لاعبة نادي العين للشطرنج وافية المعمري المركز الأول وحلّت شقيقتها زينب المعمري في المركز الثاني وأحرزت أمل الشامسي المركز الرابع، بينما جاءت لاعبة نادي دبي للشطرنج آمنة نعمان في المركز الخامس.

ونظم نادي العين للشطرنج على هامش البطولة ورش عمل في الفوتوشوب للمبتدئين قدمها المهندس أحمد الهاملي.

وأكد سعيد البلوشي عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لنادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية عزمهم على مواصلة تنظيم مسابقات الشطرنج الافتراضية تماشياً مع الاحترازات الوقائية التي فرضتها جائحة كورونا، خاصة بعد نجاح بطولات النادي الأربعة التي أقامها في شهر يونيو الجاري.

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